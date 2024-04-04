Сийярто испугался эскалации с Россией: часть инициатив НАТО "пересечет красные линии"
Венгрия опасается возможной эскалации с Россией. По ее мнению, некоторые инициативы НАТО "могут пересечь красные линии".
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямого конфликта между НАТО и Россией в предстоящий период", - заявил он, выступая в кулуарах саммита НАТО на уровне министров иностранных дел.
Он уточнил, что уже якобы есть "намерения, которые направлены на обратное". По словам Сийярто, часть предложений "несомненно, пересечет некоторые линии, которые до сих пор считались красными".
При этом министр не раскрыл, о каких именно инициативах идет речь.
Что предшествовало
Напомним, недавно государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, будет сфокусирован на обсуждении разработки "дорожной карты" вступления Украины в НАТО.
Также членство Украины в Альянсе обсуждали в ходе саммита глав МИД, который проходит 3-4 апреля.
Как отметил в комментарии РБК-Украина глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, задание максимум - получить официальное приглашение на вступление в Альянс. Это будет означать, что для Украины "зарезервировано место" в НАТО.
При этом заданием минимум Чернев назвал "дорожную карту" вступления Украины в Альянс. Там могут быть указаны условия и сроки.
Более детально о том, когда наша страна может присоединиться к Альянсу - в материале РБК-Украина.
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