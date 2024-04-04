Сійярто злякався ескалації з Росією: частина ініціатив НАТО "перетне червоні лінії"

Угорщина побоюється можливої ескалації з Росією. На її думку, деякі ініціативи НАТО "можуть перетнути червоні лінії".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми маємо зробити все можливе, щоб уникнути прямого конфлікту між НАТО та Росією в майбутній період", - заявив він, виступаючи в кулуарах саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Він уточнив, що вже нібито є "наміри, спрямовані на протилежне". За словами Сійярто, частина пропозицій "безперечно, перетне деякі лінії, які досі вважалися червоними". При цьому міністр не розкрив, про які саме ініціативи йдеться.