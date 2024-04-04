Сійярто злякався ескалації з Росією: частина ініціатив НАТО "перетне червоні лінії"
Угорщина побоюється можливої ескалації з Росією. На її думку, деякі ініціативи НАТО "можуть перетнути червоні лінії".
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ми маємо зробити все можливе, щоб уникнути прямого конфлікту між НАТО та Росією в майбутній період", - заявив він, виступаючи в кулуарах саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ.
Він уточнив, що вже нібито є "наміри, спрямовані на протилежне". За словами Сійярто, частина пропозицій "безперечно, перетне деякі лінії, які досі вважалися червоними".
При цьому міністр не розкрив, про які саме ініціативи йдеться.
Що передувало
Нагадаємо, нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що майбутній саміт НАТО у Вашингтоні, який пройде 9-11 липня, буде сфокусовано на обговоренні розробки "дорожньої карти" вступу України до НАТО.
Також членство України в Альянсі обговорювали під час саміту глав МЗС, який триває 3-4 квітня.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, завдання максимум - отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу. Це означатиме, що для України "зарезервовано місце" у НАТО.
При цьому завданням мінімум Чернєв назвав "дорожню карту" вступу України до Альянсу. Там можуть бути зазначені умови та терміни.
Більш детально про те, коли наша країна може приєднатися до Альянсу - у матеріалі РБК-Україна.
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