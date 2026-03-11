Сийярто набросился на Зеленского с обвинениями "во лжи", но опозорился сам

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи по поводу визита венгерской делегации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу венгерского МИДа в Facebook.
"Украинский президент лжет. Зеленский утверждает, что ему не было известно о прибытии венгерской делегации в Украину, поскольку венгерское правительство не согласовало визит с Министерством иностранных дел Украины", - написал Сийярто.
Он добавил, что вчера, 10 марта, в дипломатической ноте Украине сообщили, что венгерская делегация во главе с заместителем министра энергетики Габором Чепеком направляется в Украину.
По его словам, делегация Будапешта должна была проверить состояние нефтепровода "Дружба". Также Венгрия запросила встречу с первым вице-премьером, министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем.
Глава венгерского МИДа пожаловался, что Украина якобы заблокировала поставки российской нефти в Венгрию в период, когда морские поставки нефти сталкиваются с "самой большой неопределенностью".
"Таким образом, украинская нефтяная блокада - это не что иное, как тяжкое преступление против Венгрии", - утверждает Сийярто
Источники РБК-Украина предоставили ответ МИД на венгерскую ноту. Там сказано, что предложенные даты визита венгерских чиновников являются неприемлемыми для Украины.
"Предлагаем венгерской стороне согласовать дипломатическими каналами новые сроки совершения визита венгерской делегации во главе с заместителем министра энергетики Габором Чепеком", - уточняется в заявлении.
Напомним, ранее глава украинского государства заявил о том, что у него нет официальной информации о том, с какой целью делегация Венгрии прибыла в Украину.
Президент отметил, что в украинском МИДе такую поездку охарактеризовали как частную.