Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Сийярто набросился на Зеленского с обвинениями "во лжи", но опозорился сам

22:26 11.03.2026 Ср
2 мин
Венгерский министр перекрутил факты вокруг визита делегации в Украину
aimg Иван Носальский aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского во лжи по поводу визита венгерской делегации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу венгерского МИДа в Facebook.

Читайте также: "Эта нефть наша": венгры едут в Киев говорить о "Дружбе" и хотят проверить трубу

"Украинский президент лжет. Зеленский утверждает, что ему не было известно о прибытии венгерской делегации в Украину, поскольку венгерское правительство не согласовало визит с Министерством иностранных дел Украины", - написал Сийярто.

Он добавил, что вчера, 10 марта, в дипломатической ноте Украине сообщили, что венгерская делегация во главе с заместителем министра энергетики Габором Чепеком направляется в Украину.

По его словам, делегация Будапешта должна была проверить состояние нефтепровода "Дружба". Также Венгрия запросила встречу с первым вице-премьером, министром энергетики Украины Денисом Шмыгалем.

Фото: дипломатическая нота Венгрии (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Глава венгерского МИДа пожаловался, что Украина якобы заблокировала поставки российской нефти в Венгрию в период, когда морские поставки нефти сталкиваются с "самой большой неопределенностью".

"Таким образом, украинская нефтяная блокада - это не что иное, как тяжкое преступление против Венгрии", - утверждает Сийярто

Что было на самом деле

Источники РБК-Украина предоставили ответ МИД на венгерскую ноту. Там сказано, что предложенные даты визита венгерских чиновников являются неприемлемыми для Украины.

Фото: ответ украинского МИДа на ноту Венгрии (источники РБК-Украина)

"Предлагаем венгерской стороне согласовать дипломатическими каналами новые сроки совершения визита венгерской делегации во главе с заместителем министра энергетики Габором Чепеком", - уточняется в заявлении.

Что сказал Зеленский

Напомним, ранее глава украинского государства заявил о том, что у него нет официальной информации о том, с какой целью делегация Венгрии прибыла в Украину.

Президент отметил, что в украинском МИДе такую поездку охарактеризовали как частную.

