Сіярто накинувся на Зеленського зі звинуваченнями "у брехні", але зганьбився сам

"Український президент бреше. Зеленський стверджує, що йому не було відомо про прибуття угорської делегації в Україну, оскільки угорський уряд не узгодив візит із Міністерством закордонних справ України", - написав Сіярто.

Він додав, що вчора, 10 березня, у дипломатичній ноті Україні повідомили, що угорська делегація на чолі із заступником міністра енергетики Габором Чепеком прямує в Україну.

За його словами, делегація Будапешта мала перевірити стан нафтопроводу "Дружба". Також Угорщина запросила зустріч із першим віцепрем'єром, міністром енергетики України Денисом Шмигалем.

Фото: дипломатична нота Угорщини (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Очільник угорського МЗС поскаржився, що Україна нібито заблокувала постачання російської нафти до Угорщини в період, коли морські поставки нафти стикаються з "найбільшою невизначеністю".

"Таким чином, українська нафтова блокада - це не що інше, як тяжкий злочин проти Угорщини", - стверджує Сіярто.

Що було насправді

Джерела РБК-Україна надали відповідь МЗС на угорську ноту. Там сказано, що запропоновані дати візиту угорських чиновників є неприйнятними для України.

Фото: відповідь українського МЗС на ноту Угорщини (джерела РБК-Україна)

"Пропонуємо угорській стороні узгодити дипломатичними каналами нові терміни здійснення візиту угорської делегації на чолі із заступником міністра енергетики Габором Чепеком", - уточнюється в заяві.