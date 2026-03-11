Сіярто накинувся на Зеленського зі звинуваченнями "у брехні", але зганьбився сам

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні щодо візиту угорської делегації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу угорського МЗС у Facebook.
"Український президент бреше. Зеленський стверджує, що йому не було відомо про прибуття угорської делегації в Україну, оскільки угорський уряд не узгодив візит із Міністерством закордонних справ України", - написав Сіярто.
Він додав, що вчора, 10 березня, у дипломатичній ноті Україні повідомили, що угорська делегація на чолі із заступником міністра енергетики Габором Чепеком прямує в Україну.
За його словами, делегація Будапешта мала перевірити стан нафтопроводу "Дружба". Також Угорщина запросила зустріч із першим віцепрем'єром, міністром енергетики України Денисом Шмигалем.
Очільник угорського МЗС поскаржився, що Україна нібито заблокувала постачання російської нафти до Угорщини в період, коли морські поставки нафти стикаються з "найбільшою невизначеністю".
"Таким чином, українська нафтова блокада - це не що інше, як тяжкий злочин проти Угорщини", - стверджує Сіярто.
Джерела РБК-Україна надали відповідь МЗС на угорську ноту. Там сказано, що запропоновані дати візиту угорських чиновників є неприйнятними для України.
"Пропонуємо угорській стороні узгодити дипломатичними каналами нові терміни здійснення візиту угорської делегації на чолі із заступником міністра енергетики Габором Чепеком", - уточнюється в заяві.
Нагадаємо, раніше глава української держави заявив про те, що у нього немає офіційної інформації про те, з якою метою делегація Угорщини прибула в Україну.
Президент зазначив, що в українському МЗС таку поїздку охарактеризували як приватну.