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Ночью Запорожская АЭС потеряла питание. В "Энергоатоме" рассказали о главной опасности

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Запорожье, Четверг 10 августа 2023 08:25
Ночью Запорожская АЭС потеряла питание. В "Энергоатоме" рассказали о главной опасности Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Запорожская АЭС потеряла питание в ночь на четверг, 10 августа. Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция ночью 10 августа потеряла питание с основной внешней линии электропередачи напряжением 750 кВ. После этого ЗАЭС пришлось переключить на единственную доступную резервную линию 330 кВ, отключение которой чревато потерей внешнего питания (Блекаут)".

В чем состоит угроза

Как отметили в "Энергоатоме", в таком случае главную угрозу ядерной и радиационной безопасности несет пребывание 4-го энергоблока Запорожской АЭС в состоянии "горячая остановка", который оккупанты эксплуатируют с нарушением условий лицензии на эксплуатацию Реакторных установок АЭС украинского регулятора (Госатомрегулирование).

Как отметил и.о. исполнительного директора ГП "НАЭК "Энергоатом" Тарас Ткач, в случае полной потери внешнего питания произойдет отключение главных циркуляционных насосов станции и энергоблок перейдет в режим "естественной циркуляции".

"В этом случае необходимо срочно "расхладить" его при отсутствии охлаждающих насосов. Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом, и он может привести к отказу основного оборудования энергоблока", - отметил он.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но и используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция уже несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.

В частности, в начале июля Запорожскую АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом, ситуация на станции усложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая обеспечивала охладители станции водой. Буквально 7 августа сообщалось, что пока воды для охладителей ЗАЭС достаточно.

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