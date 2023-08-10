Запорожская АЭС сейчас работает на резервной линии электропередач, - МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция сейчас работает от своей резервной линии электропередач. Это случилось после Днепровской ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ .

"Сегодня дважды отключалась Днепровская ЛЭП 750 кВ. Сначала примерно двенадцать часов до 13:37, а затем снова в 16:13 по местному времени. Она остается отключенной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти отключения линии электропередачи 750 кВ означают, что ЗАЭС была вынуждена полагаться на свою единственную внеплощадочную линию электропередачи, резервную линию 330 кВ. Она необходима для выполнения функции безопасности, такие как перекачка охлаждающей воды для установки.

"Отсутствовала полная потеря внешнего электроснабжения объекта и не было необходимости использовать аварийные дизель-генераторы", - добавили в МАГАТЭ.

Проблемы с электроснабжением станции

МАГАТЭ отметило, что с момента начала войны в начале 2022 года ЗАЭС испытывает серьезные проблемы с электричеством за пределами площадки, что усиливает риски ядерной безопасности, с которыми сталкивается площадка.

"Неоднократные отключения линий электропередач подчеркивают шаткую ситуацию с ядерной безопасностью на сохраняющейся станции", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала масштабного вторжения РФ в Украину. Россияне не только нарушают режим эксплуатации станции, но используют ее хранилища для хранения техники и живой силы. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС потеряла питание в ночь на четверг, 10 августа. Станцию пришлось переключить на единственную доступную резервную линию.

В частности, в начале июля Запорожская АЭС впервые за четыре месяца удалось подключить к единственной доступной резервной линии электропередач. При этом ситуация на станции осложнилась после подрыва Каховской ГЭС, которая снабжала охладители станции водой.