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Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується, - Міненергетики

Запорізька область, Субота 21 жовтня 2023 22:41
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Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується, - Міненергетики Фото: Ситуація на ЗАЕС погіршується (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Галущенко нагадав, що станція вже понад рік не працює. Він також пояснив, що Україна постачає на ЗАЕС електроенергію, щоб забезпечити функціонування систем безпеки.

"Але це ж об'єкт атомної генерації. І там потрібно проводити відповідні роботи щодо підтримання стану устаткування. Ці роботи не проводяться. Ситуація називається деградацією устаткування", - наголосив міністр.

Проблеми з електропостачанням станції

МАГАТЕ зазначило, що з моменту початку війни на початку 2022 року ЗАЕС відчуває серйозні проблеми з електрикою за межами майданчика, що посилює ризики ядерної безпеки, з якими стикається майданчик.

"Неодноразові вимкнення ліній електропередач підкреслюють хитку ситуацію з ядерною безпекою на станції, що зберігається", - сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізьку АЕС окуповано російськими військами з початку масштабного вторгнення РФ в Україну. Росіяни не лише порушують режим експлуатації станції, а й використовують її сховища для зберігання техніки та живої сили. За весь час окупації станція кілька разів відключалася від енергосистеми України.

Раніше повідомлялось, що Запорізька АЕС втратила живлення в ніч на четвер, 10 серпня. Станцію довелося переключити на єдину доступну резервну лінію.

Зокрема, на початку липня Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці вдалося підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. При цьому ситуація на станції ускладнилася після підриву Каховської ГЕС, яка забезпечувала охолоджувачі станції водою.

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Запорізька АЕС Війна Росії проти України
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