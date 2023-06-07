Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях на 7 июня

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС по состоянию на утро 7 июня интенсивность подтоплений уменьшается. Но в Херсонской ОВА прогнозируют, что вода все еще будет прибывать и в течение следующих 20 часов может подняться еще на метр.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно о последствиях катастрофы по состоянию на 7 июня.

Что известно о затоплении

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, сейчас известно о 1852 подтопленных домах на правобережной Херсонщине.

"Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений вода будет еще прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов", - сказал в утреннем видеообращении глава ОВА.

Как передают местные СМИ, в Херсон продолжает прибывать вода. В частности, в районе Речпорта она уже поднялась выше двух метров. Также в городе полностью затопило Корабельную площадь и улицу Чайковского.

Ночью подтопило и Белозерскую общину, до которой еще вчера вода не доставала.

Из-за подрыва Каховской ГЭС начало затапливать и мосты в Николаевской области. В частности, к утру городов в селе Елизаветовка разрушен, а в селе Галагановка затоплен.

На видео ниже можно увидеть видео, опубликованное главой Снигиревской ВА Иваном Кухтой, это мост возле села Нововасиловка.

В настоящее время открыто сообщение между Снегиревкой и селами Васильевка, Евгеньевка, Павловка и Тамарино.

Стоит заметить, что жители левобережной части Херсонщины остались один на один с проблемой. Поскольку оккупанты не проводят эвакуацию жителей из затопленных населенных пунктов.

Как стало известно из местных Телеграмм-каналов, в некоторых районах временно оккупированных Олешек и Голой Пристани Херсонской области люди из-за значительных затоплений вынуждены переместиться на верхние этажи или крыши своих домов, где провели ночь.

Фото: в захваченных оккупантами Олешках Херсонской области критическая ситуация (t.me/vanek_nikolaev)

Также в сети сообщается, что оккупанты в Великих Копанях поставили 3 блокпоста и никого не выпускают.

Что касается Николаева, то там к утру уровень воды в акватории города в целом поднялся на 58 см.

"Следим за ситуацией. Сразу успокою горожан. Критической отметкой для Николаева является +105 см, но по словам специалистов, сегодняшние утренние цифры плюс-минус пиковые, поэтому в дальнейшем уровень воды должен спадать", - написал мэр города Александр Сенкевич.

Ситуация с водоснабжением в регионах

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что за ночь уровень Каховского водохранилища упал еще на полметра, а с момента разрушения дамбы на 2,5 м.

Однако, по его словам, в Кривом Роге горводоканал работает в штатном режиме, вода подается во все районы города. Но местных жителей все же призывают потреблять воду экономно.

В Никополе вводится режим экономии воды. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко заявил, что это касается как питьевой, так и технической воды.

"Друзья, включаем режим жестокой экономии воды. Как питьевой, так и технической. ОВА работает с АТБ по ввозу дополнительных объемов питьевой воды в магазины сети на территории района. Кто имеет возможность - продолжайте делать запасы воды", - пишет Евтушенко.

Новые спутниковые снимки Каховской ГЭС

Новые спутниковые снимки через сутки после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС показала компания Maxar Technologies. Изображения охватывают более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от Херсона.

На опубликованных кадрах заметно, что подорванная дамба Каховской ГЭС почти полностью оказалась под водой. Также заметно, как дома мирных жителей, парки, другая инфраструктура и здания уходят под воду.

Эвакуация продолжается

По информации главы ОВА Прокудина, по состоянию на утро 7 июня эвакуировали 1457 человек, большинство из микрорайона Корабел в Херсоне.

Также ночью в ОВА с просьбой об эвакуации обратилось 13 человек, из них 5 - жители левобережья.

Спасатели продолжают работать и ликвидировать последствия российского террора. В настоящее время привлечены около 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС.

Как сообщил утром руководитель ГСЧС Сергей Крук, за минувшие сутки спасены 52 человека (из них двое детей).

"В случае необходимости ГСЧС готова привлечь еще 250 человек личного состава и более 60 единиц техники, которая сейчас находится в резерве", - написал он.

Вылов рыбы запретили

Руководитель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что отлов рыбы запрещен на территории Снегиревской и Гороховской общин.

"Вторые сутки на территории общины наблюдается мор рыбы. Чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний, на территории Снигиревской и Гороховской общин полностью запрещен отлов и продажа рыбы на 10-дневный срок", - написал Кухта.

Между тем в Минздраве также заявляют, что следующие 3-5 дней в Херсонской области и подтопленных районах в Запорожье из-за стремительного падения уровня воды будет наблюдаться мор рыбы.

"Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено! Есть риск заболевания ботулизмом", - предупредили в ведомстве.

Также в Министерстве здравоохранения была опубликована инфографика, которая подскажет, как можно очистить загрязненную воду.

Напомним, что вчера ночью в 02:50 российские оккупанты совершили дистанционный подрыв дамбы Каховской ГЭС. Украинская разведка еще за несколько месяцев до этого сообщала, что россияне заминировали плотину.

Украинские власти подсчитали, что под угрозой подтопления находятся от 35 до 80 населенных пунктов. В то же время в Укргидроэнерго прогнозируют, что пик разлива воды из Каховского водохранилища состоится уже сегодня утром 7 июня, а через три-четыре дня вода начнет спадать.

В свою очередь британская разведка прогнозирует дополнительное затопление в течение следующих нескольких дней из-за разрушения Каховской ГЭС.

Все подробности по подрыву оккупантами Каховской ГЭС - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.