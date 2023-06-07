Дома под водой, а люди передвигаются на лодках. Фоторепортаж из затопленного Херсона

Вчера российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, из-за чего десятки населенных пунктов оказались под водой, а тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Как от большой воді страдает Херсон и как проходит эвакуация - смотрите в фоторепортаже РБК-Украина .

Подрыв плотины Каховской ГЭС привел к подтоплению 29 населенных пунктов. Пострадали жители как правого, так и левого (пока оккупированного) берега Херсонской области. Причем существует угроза затопления в общей сложности 80 населенных пунктов.

В самом Херсоне подтоплено до 20% города, самая плохая тяжелая ситуация в микрорайоне Остров.

Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей из Херсона. В настоящее время они помогли выехать уже более 1,8 тысячи жителей.

При этом правоохранители помогают эвакуироваться не только людям, но и животным.

К тому же, украинские власти работают над эвакуацией населения из оккупированной части Херсонской области, поскольку россияне бросили их на произвол судьбы.

Интенсивность подтопления уменьшается, однако из-за значительных разрушений вода еще будет прибывать. В течение суток уровень воды может увеличиться еще на метр.

Городские власти и правоохранители не сообщали о жертвах среди гражданского населения из-за катастрофы. Однако полиция получила три сообщения о пропавших без вести в зоне подтоплений в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.