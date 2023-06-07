Ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля. Жителям Энергодара советуют покинуть город

Об этом заявил первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк в комментарии проекта Радио Свобода "Новости Приазовья" , сообщает РБК-Украина .

"Ничего не меняется за весь год оккупации, который они (российские военные - ред.) находятся там. На предмет того, могут или не могут они угрожать аварией на ЗАЭС? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, поэтому, что там сделаны склады техники, боеприпасов - на территории станции, то понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической", - сказал Самойдюк.

Он подчеркнул, что жителям при любой возможности лучше покинуть Энергодар и территорию вокруг города.

Тем, для кого это невозможно сейчас, советуют, если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранные документы, более ценные вещи и первое время средства выживания.

"Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что они (оккупанты - ред.) будут обязаны и вынуждены дать "коридоры" для выезда населения с такой территории", - добавил заместитель городского головы Энергодара.

Ситуация на ЗАЭС

Стоит отметить, что, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, российские оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС. Для этого россияне могут совершить имитацию удара по объектам станции. После ударов и аварийной утечки радиоактивных веществ, враг в привычной для него манере может попытаться обвинить в этом Украину.

Пока в Запорожской области, как рассказал председатель ОВА, отрабатываются все необходимые планы и протоколы на случай вышеупомянутой провокации.

Также отметим, что, несмотря на призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, Россия продолжает создавать опасность для Запорожской атомной электростанции. Оккупанты используют энергоблоки как материально-техническое и военное базирование.

Как подрыв Каховской ГЭС может повлиять на ЗАЭС

По данным "Энергоатома", подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС находится на технически необходимой отметке, однако станция должна быть демилитаризована.

Он также подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС и нахождение российских террористических войск на станции создают для Украины и мира беспрецедентные угрозы.