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Подрыв Каховской ГЭС Шмыгаль рассказал о ситуации на ЗАЭС

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Запорожская область, Вторник 06 июня 2023 21:12
Подрыв Каховской ГЭС Шмыгаль рассказал о ситуации на ЗАЭС Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС находится на технически необходимой отметке, однако станция должна быть демилитаризована.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Отслеживаем ситуацию на Запорожской АЭС. Сейчас станция не работает, уровень воды в пруду-охладителе находится на технически необходимой отметке", - сообщил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС и пребывание российских террористических войск на станции создают для Украины и мира беспрецедентные угрозы.

"Украина настаивает на демилитаризации ЗАЭС, чтобы Россия не совершила еще один теракт, который будет иметь катастрофические последствия для всего человечества", - подчеркнул он.

Подрыв Каховской ГЭС

Сегодня ночью российские оккупанты совершили новый теракт против Украины. Военные РФ с помощью мин взорвали Каховскую ГЭС. Пропаганда Кремля начала обвинять Украину в якобы обстреле дамбы, однако украинские чиновники опровергли подобные фейки.

В результате российской атаки в Херсонской области может затопить около 80 населенных пунктов. С самого утра в области происходит эвакуация местных жителей.

Подробнее о ситуации в Херсонской области можете узнать в материале РБК-Украина.

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