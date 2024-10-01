Ситуация на валютном рынке изменилась: НБУ увеличил продажу долларов из резервов

Национальный банк Украины в сентябре 2024 года продал на межбанковском валютном 3,214 млрд долларов, что на 19,9% больше, чем в августе (2,679 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ продал на межбанке 23,378 млрд долларов.

В сентябре Украина не получала международной помощи для покрытия дефицита бюджета. Таким образом, с начала года помощь остается на уровне 24,5 млрд долларов. В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны остаются меньше, чем помощь Киеву. Однако в сентябре международные резервы Украины должны сократиться.

Курс доллара в сентябре

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

Курс доллара колебался в течение сентября в диапазоне от 41,05 до 41,45 грн/доллар. За месяц курс доллара упал на 0,1% 41,19 до 41,16 грн/доллар. С начала года доллар подорожал на 8,4%.

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За месяц курс вырос на 15 копеек до 41,55 грн/доллар.

По данным НБУ, валютные и вербальные интервенции центробанка в июле-августе успокоили ситуацию на валютном рынке и способствовали уменьшению колебаний курса доллара.

Межбанк

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. До начала октября НБУ продавал доллары по курсу, близкому к фиксированному официальному, - 36,93 гривен за доллар (36,57 гривен плюс 1%). НБУ в начале октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. Теперь НБУ продает валюту по свободному курсу.

За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год.

В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,6 млрд долларов. За 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.