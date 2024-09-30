ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В НБУ пояснили, почему спал ажиотаж на валютном рынке

Украина, Понедельник 30 сентября 2024 12:49
UA EN RU
В НБУ пояснили, почему спал ажиотаж на валютном рынке Фото: Курс доллара стабилизировался в августе-июле благодаря интервенциям НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Валютные и вербальные интервенции НБУ в июле-августе успокоили ситуацию на валютном рынке и способствовали уменьшению колебаний обменного курса гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике (КМП) НБУ 18 сентября, в ходе которого было поддержано решение сохранить учетную ставку на уровне 13,0%.

"Для сохранения контроля за ожиданиями и сдерживания давления на цены НБУ остается активным участником валютного рынка", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, достаточная доходность гривневых инструментов, невзирая на определенное снижение ставок в предыдущие месяцы, поддерживала спрос на инструменты в национальной валюте.

Способность НБУ обеспечивать устойчивость валютного рынка и в дальнейшем высока. Благодаря внешнему финансированию международные резервы Украины в августе превысили 42 млрд долларов.

"Постепенно формируются контуры внешней помощи на следующие годы с учетом достижения соглашения на уровне персонала по пятому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ, а также прогресс в развитии механизма получения Украиной средств от обездвиженных российских активов", - добавили в НБУ.

Курс доллара

Напомним, курс доллара по отношению к гривне определяется на межбанке. В то же время НБУ полностью контролирует ситуацию и фактически определяет курс посредством продажи валюты по определенному курсу.

С декабря прошлого года НБУ последовательно повышал курс доллара, который вырос до исторического максимума 41,49 грн/доллар на 22 июля. На наличном рынке курс вырос до 42 гривен.

После этого в НБУ заявили, что рост доллара угрожает ценовой стабильности и начать снижать курс. С этого времени курс колеблется в узком диапазоне 41-41,35 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО
Россия ночью запустила более 70 дронов и несколько ракет: сколько сбила ПВО
DAILY
Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город