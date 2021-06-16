ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Міжбанк відкрився курсом долара вище 27 гривень

Новость на русском →
Україна, Середа 16 червня 2021 10:19
Міжбанк відкрився курсом долара вище 27 гривень Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 16 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,01 гривень за долар, курс в покупці до 26,99 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,74 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,9900 - 27,0100 грн/долар, євро 32,7226 - 32,7469 грн/євро, російський рубль 0,3741-0,3748 грн/рубль.

Міжбанк відкрився курсом долара вище 27 гривень

Нагадаємо, торги по долару 15 червня закрилися в діапазоні: 27,0200 - 27,0400 грн/долар, євро 32,7617 - 32,7860 грн/євро, російський рубль 0,3740-0,3745 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 червня встановлено на такому рівні: 26,9258 гривень за 1 долар (-0,0699 грн). При цьому курс долара на 15 червня становить: 26,9957 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за 11 місяців. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО