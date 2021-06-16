Міжбанк відкрився курсом долара вище 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 16 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,01 гривень за долар, курс в покупці до 26,99 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,74 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,9900 - 27,0100 грн/долар, євро 32,7226 - 32,7469 грн/євро, російський рубль 0,3741-0,3748 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,92 гривень за долар. Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 червня встановлено на такому рівні: 26,9258 гривень за 1 долар (-0,0699 грн). При цьому курс долара на 15 червня становить: 26,9957 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за 11 місяців. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень.