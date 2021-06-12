Що буде з курсом долара: прогноз на наступний тиждень

Наступного тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Зокрема, він може опуститися нижче позначки 27 гривень.

Аналітик зазначив, що за минулий тиждень курс долара до гривні помірно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,7-0,9%. З п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США (встановлює НБУ) знизився з 27,34 до 27,11 гривень (-0,9%).

Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 27,24/27,26 до 27,02/27,04 (-0,8%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 27,15/27,36 до 26,96/27,14 (-0,7%/-0,8%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,7%.

Аналітик зазначає, що на сьогодні Україна і МВФ продовжують перебувати в тісних дискусіях щодо завершення першого перегляду програми stand-by, необхідного для виділення другого траншу. А спікер МВФ Джеррі Райс днями підкреслив, що певний прогрес досягнуто, але для завершення першого перегляду і виділення траншу потрібен більший прогрес.

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень", - зазначив Іосуб.