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У НБУ помітили реакцію іноземних інвесторів на стягування російських військ

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 14:58
У НБУ помітили реакцію іноземних інвесторів на стягування російських військ Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Іноземні інвестори відреагували на стягування російських військ до українського кордону збільшенням купівлі валюти. Інтерес до українських державних облігацій знизився.

Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

За його словами, до концентрації військ Росії інвестори досить активно купували ОВДП, навіть попри тимчасову затримку перегляду програми з МВФ.

"Після новин про початок ескалації ми відчули додатковий попит з боку нерезидентів на купівлю валюти. НБУ проводив відповідні інтервенції, і завдяки діям НБУ нам вдалося згладити цей попит", - сказав він.

Як зазначив Шевченко, НБУ сьогодні має достатньо золотовалютних резервів для того, щоб стримувати додатковий попит.

"І в подальшому безумовно такий чинник, як подальша ескалація на кордонах України буде розглядатись як одне з припущень нашого макропрогнозу", - додав голова НБУ.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку квітня 2021 року 36% опитаних оцінюють вірогідність повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну як високу. Ще 31% респондентів оцінюють ймовірність як середню, 15% - низьку, 12% - кажуть, що загрози немає.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом тижня 29 березня - 2 квітня 2021 року вперше з початку року продавав долари на міжбанку для стримування падіння гривні. НБУ продав 50 млн доларів.

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