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Ситуація на ринку: пропозиція валюти знизилася через військову ескалацію

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 11:34
Ситуація на ринку: пропозиція валюти знизилася через військову ескалацію Фото: на ринку знизилася пропозиція валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пропозиція валюти на міжбанківському ринку з боку клієнтів банків минулого тижня знизилася на 9,7% (з 302 млн до 273 млн доларів в середньому за день). Це відбувалося на тлі повідомлень щодо ескалації військових дій на сході України.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, обмінний курс гривні до долара на міжбанківському ринку знецінився за тиждень на 0,3% та залишається близьким до рівня 28 гривень за 1 долар.

"З урахуванням того, що попит клієнтів банків на іноземну валюту на міжбанківському ринку знизився лише на 2% за тиждень, його домінування над пропозицією іноземної валюти посилилося, що обумовило збільшення чистого продажу іноземної валюти з позиції банків", - зазначив він.

Водночас, як повідомив Данилишин, на готівковому валютному ринку продовжує переважати пропозиція іноземної валюти. Чиста купівля готівкової іноземної валюти банками у фізичних осіб з початку квітня становила 267 млн доларів (з початку року - 472 млн доларів), що дозволяє підтримувати високий рівень валютної ліквідності банків та компенсувати скорочення їх валютної позиції через операції на міжбанківському ринку.

"Національний банк минулого тижня не приймав участі в операціях на валютному ринку, проте продовжує здійснювати моніторинг ситуації на ринку та здійснюватиме інтервенції у разі необхідності збалансування попиту та пропозиції на іноземну валюту", - додав Данилишин.

Зазначимо, глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що іноземні інвестори відреагували на стягування російських військ до українського кордону збільшенням купівлі валюти. Інтерес до українських державних облігацій знизився.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом тижня 29 березня - 2 квітня 2021 року вперше з початку року продавав долари на міжбанку для стримування падіння гривні. НБУ продав 50 млн доларів.

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