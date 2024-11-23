Генштаб о ситуации на фронте: враг осуществляет атаки на всех направлениях востока и юга

По состоянию на 16:00, 23 ноября в течение дня вдоль всей линии фронта произошло 125 боев. Враг продолжает атаки, особенно на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населённых пунктов Хреновка, Беловоды, Александрия, Журавка и Обода.

По имеющейся информации в настоящее время, россияне совершили 110 обстрелов по территории Курской области РФ, в том числе 9 из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронтах

В Генштабе рассказали, что оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, а также осуществлять атаки по всем направлениям востока и юга Украины, особенно активно на Покровском и Кураховском.

Так, на Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска отразили две атаки россиян в районе Волчанска, еще два боя в районе Тихого до сих пор продолжаются.

Восемь штурмов захватчиков отбиты нашими воинами вблизи Глушковки, Синьковки, Загрызового, Новоплатоновки и Зеленого Роща на Купянском направлении, еще один бой продолжается до сих пор. Враг нанес авиаудар в районе Лозовой.

На Лиманском направлении противник семь раз безрезультатно атаковал в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки и Тернов.

При поддержке авиации на Северском направлении в районе Белогоровки наши защитники отразили один вражеский штурм.

На Краматорском направлении противник сегодня один раз без успеха штурмовал позиции украинских защитников в районе Ступочек. Также враг нанес авиаудар неуправляемыми авиационными ракетами в районе Часов Яра.

На Торецком направлении противник дважды безрезультатно атаковал позиции наших войск в районах Торецка, в то же время нанес авиационные удары управляемыми авиационными бомбами в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка, Екатериновка, Иванополье и Заря, сбросив в общей сложности десять бомб.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Крутой Яр, Мирноград, Григоровка, Даченское, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка с начала суток враг атаковал уже 28 раз, 23 атаки отбиты, идут ожесточенные бои. Также противник совершил бомбардировку населенных пунктов Яблоновка, Заря, Александрополь, Гродовка, Миролюбовка и Елизаветовка, всего сбросил 16 управляемых авиабомб.

На Кураховском направлении продолжается пять боев в районах Берестков, Дальнего и Романовки. Семнадцать вражеских штурмов уже отражены нашими защитниками в районах населенных пунктов Солнцевка, Заря, Новодмитровка, Курахово, Екатериновка и Антоновка.

На Времивском направлении продолжается семь штурмов противника вблизи Великой Новоселки и Новодаровки, 18 атак противника в районе Трудового, Сухих Ялов и Ровнополья уже отбиты.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг активных действий не предпринимал.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили три атаки противника.