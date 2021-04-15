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Жодної паніки: у НБУ розповіли про реакцію валютного ринку на загрозу вторгнення Росії

Новость на русском → Україна, Четвер 15 квітня 2021 15:38
Жодної паніки: у НБУ розповіли про реакцію валютного ринку на загрозу вторгнення Росії Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Український бізнес досить стримано відреагував на стягування російських військ до українського кордону. Крім того, населення тільки збільшило продаж доларів.

Про це повідомив заступник голови Юрій Гелетій на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Ніяких панічних дій щодо переводу коштів великих компаній в іноземну валюту ми не бачимо. Навпаки в березні-квітні попит на валюту несуттєво зростав з боку невеликих компаній, тоді як великі компанії, які входять в ТОП-100 найбільших покупців валюти, формували попит у звичних для себе обсягах", - сказав він.

Крім того, Гелетій зазначив, що на готівковому ринку навпаки з другої половини березня "панує значна чиста пропозиція валюти і середньоденний обсяг перевищує 20 млн доларів".

"Тому говорити про те, що на валютному ринку панують якісь ажіотажні прояви, недоречно і безвідповідально", - додав він.

Відзначимо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що іноземні інвестори відреагували на стягування російських військ до українського кордону збільшенням купівлі валюти. Інтерес до українських державних облігацій знизився.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку квітня 2021 року 36% опитаних оцінюють вірогідність повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну як високу. Ще 31% респондентів оцінюють ймовірність як середню, 15% - низьку, 12% - кажуть, що загрози немає.

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