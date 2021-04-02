ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ вперше з початку року продавав долари на міжбанку для стримування падіння гривні

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 17:59
НБУ вперше з початку року продавав долари на міжбанку для стримування падіння гривні Фото: НБУ продавав долари на міжбанку вперше з початку року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 29 березня - 2 квітня 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з купівлі доларів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ вийшов на міжбанк з продажем доларів вперше з початку 2021 року.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.

НБУ вперше з початку року продавав долари на міжбанку для стримування падіння гривні

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці тижня курс долара різко зріс на міжбанку. У п'ятницю, 2 квітня курс перевищив рівень 28 гривень.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 50,5 млн доларів. При цьому він не продавав валюту на міжбанку. Таким чином, позитивне сальдо становило 50,5 млн доларів, у той час як у лютому - 200 млн доларів, у січні - 20 млн доларів.

За прогнозом аналітиків, у квітні обмінний курс гривні буде залежати від попиту нерезидентів на українські держоблігації, умов зовнішньої торгівлі і динаміки долара до кошика основних світових валют. Протягом місяця курс буде в діапазоні 27,5-28,5 гривень/долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Курс долара курс НБУ Національний банк України
NEWS
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
Ситуація на Донбасі загострюється: поранено ще одного бійця ООС
DAILY
Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Армія ветеранів. Для чого Рада дозволила "миттєву мобілізацію" резервістів