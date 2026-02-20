ua en ru
Контрудар на юге: Силы обороны заблокировали продвижение РФ и сократили "серую зону"

Украина, Пятница 20 февраля 2026 14:33
Контрудар на юге: Силы обороны заблокировали продвижение РФ и сократили "серую зону" Фото: ВСУ лишили несколько подразделений РФ возможности вести наступательные действия (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Силы обороны успешными контратакующими и штурмовыми действиями остановили продвижение россиян на юге. Они также сократили "серую зону".

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил в эфире телемарафона.

"Мы провели несколько контратакующих и штурмовых действий на некоторых участках линии боевого соприкосновения. Мы сократили, в первую очередь, так называемую "серую зону". Мы не дали врагу штурмовать и развить успех на нескольких направлениях. Кроме того, не дали завести группы закрепления", - подчеркнул он.

Волошин добавил, что, согласно данным украинской разведки, несколько подразделений РФ потеряли боевые возможности и способность вести наступательные действия. Кроме того, они не способны нормально подготовить группы закрепления для того, чтобы что-то удерживать.

"У нас есть определенные успехи. Мы заблокировали продвижение врага и действуем в активной обороне", - отметил представитель Сил обороны юга.

Удары россиян КАБами

Волошин рассказал, что около полутора десятков населенных пунктов страдают от вражеских обстрелов корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). Среди них - село Верхняя Терса, город Орехов и поселок Покровское.

"Почти вдоль всей линии боевого соприкосновения по 3-4 КАБа прилетает ежедневно. Россияне сейчас не наносят массированного удара по одной точке или населенному пункту. По 3-5 таких КАБов прилетает почти по всем населенным пунктам вдоль линии боевого соприкосновения", - сказал он.

Представитель Сил обороны юга также отметил, что РФ чаще наносит удары КАБами по городу Запорожье. Он добавил, что это непростые бомбы, поскольку они оснащены усовершенствованной системой полета и наведения, в то время как обычные КАБы не преодолевают до города.

Напомним, украинские военные проводят активные штурмовые и контратакующие действия на Александровском направлении. Их целью является остановка продвижения россиян в сторону Днепропетровской области.

Кроме того, Волошин в комментарии РБК-Украина рассказывал, что пропагандистские ресурсы РФ публикуют искаженные карты боевых действий. По его словам, они существенно отличаются от официальной информации Генерального штаба ВСУ.

