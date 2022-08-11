Росіяни знову обстріляли ЗАЕС: влучили поряд зі сховищем джерел випромінювання

Російські військові продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС й території поблизу атомного об'єкта. Під час останнього удару було зафіксовано десять "прильотів".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатома".

Зазначається, що "прильоти" були зафіксовані поруч із дільницею зварювання та сховищем джерел випромінювання. Внаслідок обстрілів зайнялась трава, ніхто не постраждав.

"Ще п’ять "прильотів" сталися в районі пожежної частини, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Внаслідок обстрілів на станції не вдалося вчасно провести "перезмінку", - пише пресслужба "Енергоатома".

Задля безпеки атомників, автобуси з персоналом наступної зміни повернулися до Енергодару, допоки ситуація не нормалізується.

"Ситуація на станції наразі є контрольованою. Інформація, яку миттєво почали розганяти у ворожих пабліках, що нібито персонал у паніці полишає станцію, є фейковою та маніпулятивною. Це теж зброя, з якої росіяни намагаються нищити ЗАЕС, тому довіряйте лише офіційним джерелам", - додає "Енергоатом".