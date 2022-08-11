"Енергоатом" оцінив радіаційний фон на ЗАЕС після обстрілів
Російські військові, сьогодні, 11 серпня, вкотре вдалися до обстрілів Запорізької АЕС. Радіаційний фон на території станції - в межах норми.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатома".
Згідно з даними "Енергоатома", станом на 17:00 радіаційний фон на Запорізькій АЕС становить 11-12 мкР/год. Дані показники відповідають природним нормам.
"Жодної пожежі, зокрема на 2-му енергоблоці ЗАЕС, про яку пишуть окупантські пабліки та російські ЗМІ - немає", - відзначає пресслужба "Енергоатома".
Як відзначають в "Енергоатомі", окупанти умисно розповсюджують фейки для дестабілізації ситуації навколо ЗАЕС й нагнітання панічних настроїв серед населення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові вкотре обстріляли Запорізьку АЕС й території поблизу атомного об'єкта. Під час останнього удару зафіксували десять "прильотів".
Президент України Володимир Зеленський зауважив, що наслідки від радіаційної аварії можуть бути аналогічні наслідкам від ядерного удару.
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