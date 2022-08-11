Зеленський прирівняв ймовірну радіаційну аварію на ЗАЕС до ядерного удару

Росія умисно запускає крилаті ракети над українськими АЕС, таким чином продовжуючи ядерний тероризм. Наслідки від радіаційної аварії на станції будуть аналогічні наслідкам від ядерного удару.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час виступу на конференції північноєвропейських союзників з підтримки України.

"Ми переконані, що траєкторія крилатих ракет, якими Росія обстрілює Україну, не випадково пролягає над українськими АЕС. Все це прояви російського ядерного тероризму. Росія стала державою терористом і тримає фактично в заручних атомні станції й шантажує усіх ймовірною катастрофою", - заявив президент.

За словами Зеленського, обстрілами Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на ЗАЕС. Наслідки такої аварії можуть бути аналогічними до застосування ядерної зброї.



"А по суті тим же, що і застосування Росією ядерної зброї, але без ядерного удару. Ніхто з нас не зможе зупинити вітер, якщо він нестиме радіацію, але ми всі з вами здатні зупинити державу-терориста", - додав Зеленський.