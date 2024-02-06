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Ситуация "хрупкая". На ЗАЭС заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива, - Гросси

Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) уже заканчивается срок использования ядерного топлива. Ситуация там "хрупкая".

Об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказали на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Я бы описал ситуацию на станции как "деликатный баланс", то-есть она очень хрупкая", - заявил Гросси. 

Он уточнил, что одни из основных проблем - окончание срока эксплуатации ядерного топлива в реакторах, а также сокращение персонала станции. 

По словам гендиректора МАГАТЭ, он будет договариваться с Россией об оценке состояния топлива в ходе своей поездки в Москву. 

В свою очередь Галущенко уточнил, что он обсудил проблемы на станции в ходе переговоров с Гросси. 

"Вопрос есть: срок эксплуатации (топлива - ред.), этот срок истек, далее производитель должен сказать, возможно ли эксплуатировать за пределами... Это сложный вопрос. Если невозможно – нужно совершать действия по выгрузке этого топлива, это должен быть квалифицированный персонал, далее вопросы хранения этого топлива. Это важные вопросы безопасности Европы", - добавил Галущенко. 

Оккупация ЗАЭС

Напомним, российские оккупанты удерживают под своим контролем Запорожскую атомную электростанцию, которая является самой большой в Европе, почти с самого начала полномасштабного вторжения в Украину. 

Враг уже неоднократно устраивал провокации на территории станции. В частности, россияне сосредоточили там свою технику и военных, а также били по ЗАЭС с целью обвинить Украину. 

Недавно Центр нацсопротивления сообщал, что враг угрожает сотрудникам ЗАЭС и их семьям.

 

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Запорожская АЭСМАГАТЭВойна России против Украины