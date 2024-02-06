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Ситуація "крихка". На ЗАЕС закінчується термін експлуатації ядерного палива, - Гроссі

Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) закінчується термін використання ядерного палива. Ситуація там "крихка".

Про це гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі та міністр енергетики України Герман Галущенко розповіли на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Я б описав ситуацію на станції як "делікатний баланс", тобто вона дуже крихка", - заявив Гроссі.

Він уточнив, що одні з основних проблем - закінчення терміну експлуатації ядерного палива в реакторах, а також скорочення персоналу станції.

За словами гендиректора МАГАТЕ, він домовлятиметься з Росією про оцінку стану палива під час своєї поїздки до Москви.

У свою чергу Галущенко уточнив, що він обговорив проблеми на станції в ході переговорів з Гроссі.

"Питання є: термін експлуатації (палива - ред.), цей термін минув, далі виробник повинен сказати, чи можливо експлуатувати за межами... Це складне питання. Якщо неможливо - потрібно вчиняти дії щодо вивантаження цього палива, це має бути кваліфікований персонал , далі питання зберігання цього палива. Це важливі питання безпеки Європи", - додав Галущенко.

Окупація ЗАЕС

Нагадаємо, російські окупанти утримують під своїм контролем Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі, майже від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Ворог уже неодноразово влаштовував провокації біля станції. Зокрема, росіяни зосередили там свою техніку та військових, а також били по ЗАЕС з метою звинуватити Україну.

Нещодавно Центр нацспротиву повідомляв, що ворог загрожує співробітникам ЗАЕС та їхнім сім'ям.

 

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Запорізька АЕСМАГАТЭВійна Росії проти України