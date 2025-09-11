За сутки на фронте 205 атак и более сотни авиаударов: Генштаб обновил карты боев

За минувшие сутки на фронте произошло 205 боевых столкновений, враг нанес десятки ракетных и авиационных ударов и привлек почти 6 тысяч дронов-камикадзе. Украинские силы держат оборону и отражают атаки на всех направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Российские войска нанесли два ракетных и 69 авиационных ударов, применили 44 ракеты и сбросили 120 управляемых авиабомб.

Для атак также было задействовано 5965 дронов-камикадзе, а количество обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов достигло 4578, из них 91 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор атаковал, в частности, по районам Красного Хутора на Черниговщине и Железнодорожного и Орехова в Запорожской области.

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийскую систему и район сосредоточения личного состава оккупантов.

Ситуация по направлениям фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник нанес 15 авиаударов, сбросил 32 управляемые авиабомбы и совершил более 200 артиллерийских обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано 16 боев в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано четыре атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Торское и Шандриголовое.

На Северском направлении противник 20 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Выемки и Дроновки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений в районах Белой Горы, Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Щербиновки, Александро-Калинового, Клебан-Быка, Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и в направлении Берестка, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 атак агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Новое Шахово, Котлино, Никаноровка, Родинское, Луч, Лисовка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Удачное, Дачное, Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 31 вражеский штурм в районах населенных пунктов Филиал, Александроград, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Толстой, Поддубное, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья.

На Ореховском направлении противник дважды проводил наступательные действия в сторону Плавней и Степногорска, получил отпор.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки захватчиков в сторону Антоновки и Садового.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.