Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 солдат и три сотни дронов
Фото: украинские воины продолжают наносить потери врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
За минувшие сутки, с 10 на 11 сентября, российские захватчики потеряли на фронте еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили дроны, артсистемы и автотехнику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 сентября 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 091 890 (+890) человек ранены/ликвидированы;
- танков - 11 176 (+4) ед;
- боевых бронированных машин - 23 264 (+2) ед;
- артиллерийских систем - 32 628 (+22) ед;
- РСЗО - 1483 ед;
- средства ПВО - 1217 ед;
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 341 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 58 194 (+343) ед;
- крылатых ракет - 3718 (+27) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 61 339 (+49) ед;
- специальной техники - 3961 ед.