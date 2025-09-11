ua en ru
Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 солдат и три сотни дронов

Четверг 11 сентября 2025 08:00
Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 солдат и три сотни дронов Фото: украинские воины продолжают наносить потери врагу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 10 на 11 сентября, российские захватчики потеряли на фронте еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили дроны, артсистемы и автотехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 сентября 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 091 890 (+890) человек ранены/ликвидированы;
  • танков - 11 176 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 264 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 32 628 (+22) ед;
  • РСЗО - 1483 ед;
  • средства ПВО - 1217 ед;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 341 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 58 194 (+343) ед;
  • крылатых ракет - 3718 (+27) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 61 339 (+49) ед;
  • специальной техники - 3961 ед.

