Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 солдат и три сотни дронов

За минувшие сутки, с 10 на 11 сентября, российские захватчики потеряли на фронте еще 890 солдат. Также ВСУ уничтожили дроны, артсистемы и автотехнику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.