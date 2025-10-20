Ситуация в газодобыче критическая из-за российских ударов, - ДТЭК

"Ситуация на сегодняшний день выглядит критической в плане разрушения объектов нефтегазодобычи из-за военных действий", - сказал он.

По его словам, именно по энергетическим объектам осуществляются обстрелы. "И для бизнеса одним из важных вызовов является необходимое достаточное количество засосов ПВО для защиты объектов", - сказал Пономаренко.

Он сообщил, что на объекты ДТЭК "прилетало уже четыре раза", и каждый раз усилия на восстановление были значительными. "Все зависит от степени повреждения. Но если у тебя поражаются именно сверхкритические мощности, то восстановить их надо в течение года, не меньше". В качестве примера он привел дожимные компрессорные станции.