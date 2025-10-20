Ситуація в газовидобутку критична через російські удари, - ДТЕК

"Ситуація на сьогоднішній день виглядає критичною в плані руйнування об'єктів нафтогазобидобутку через військові дії", - сказав він.

За його словами, саме по енергетичним об'єктам здійснюються обстріли. "І для бізнесу одним із важливих викликів є необхідна достатня кількість засосів ППО для захисту об'єктів", - сказав Пономаренко.

Він повідомив, що на об'єкти ДТЕК "прилітало вже чотири рази", і кожного разу зусилля на відновлення були значними. "Все залежить від ступеня пошкодження. Але якщо в тебе вражають саме надкритичні потужності, то відновити їх треба протягом року, не менше". У якості прикладу він навів дожимні компресорні станції.