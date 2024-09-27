Ситуация на фронте остается напряженной, с начала суток - более 70 боев, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. С начала суток, 27 сентября, произошло более 70 боевых столкновений. Горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Как рассказали в Генштабе, не прекращаются систематические коварные атаки артиллерии и авиации врага по приграничной области Сумской и Черниговской областей.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов, таких как Студенок, Великая Писаревка, Новониколаевка, Обода и Бояро-Лежачи.

Кроме этого, враг нанес удары КАБами по районам населенных пунктов, таким как Прогресс, Ястребщина, Комаровка, Студенок, Мелячиха, Беловоды, Ходыно, Бунякино, в общей сложности сбросив 14 авиационных бомб.

Противник не забывает наносить удары и по своей территории. Так, по имеющейся информации, сегодня враг совершил шесть авиационных ударов по Курской области, задействовав семь авиабомб.

Ситуация на направлениях

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска, ВСУ отразили атаки россиян.

На Купянском направлении противник шесть раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, четыре боестолкновения еще продолжаются. Ситуация контролируется.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила шесть атак на позиции украинцев возле Грековки, Макеевки, Невского и Новосадового. Четыре боестолкновения завершились, еще два продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия при поддержке армейской авиации в направлении позиций нашего войска возле Григоровки и Ступочки. Все атаки оккупантов были отбиты.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций недалеко от Торецка, Щербановки и Нью-Йорка, где Силы обороны отразили две атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергаются районы Дружбы, Берестка и Константиновки.

С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидового и Новоторецкого. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 15 атак противника, четыре атаки продолжаются. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отражены 13 атак оккупационной армии, четыре атаки продолжаются.

На Времивском направлении наши войска отразили пять атак в сторону Угледара, Богоявленки, Водяного и Екатериновки, еще три атаки продолжаются, попытки продвинуться к успехам противнику не принесли.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты предприняли по одной неудачной попытке атаковать наши подразделения возле Новодаровки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении противник дважды безуспешно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.