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Россияне за сутки потеряли на фронте 1370 солдат и 58 артсистем, - ВСУ

Пятница 27 сентября 2024 07:54
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Россияне за сутки потеряли на фронте 1370 солдат и 58 артсистем, - ВСУ Фото: захватчики за сутки потеряли на фронте рекордное число БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 26 на 27 сентября, россияне потеряли на фронте 1370 солдат, почти 50 ББМ и более 20 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 649 170 (+1370) человек ликвидировано;
  • танков - 8846 (+21) ед;
  • боевых бронированных машин - 17 396 (+48) ед;
  • артиллерийских систем - 18 678 (+58) ед;
  • РСЗО - 1199 ед;
  • средства ПВО - 961 (+2) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 031 (+85) ед;
  • крылатых ракет - 2608 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25 411 (+58) ед;
  • специальной техники - 3192 (+2) ед.

Россияне за сутки потеряли на фронте 1370 солдат и 58 артсистем, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы

По данным ISW, Силы обороны продолжают удерживать мощный натиск россиян в Угледаре и Константиновке в Донецкой области.

Ночью террористы атаковали южные области Украины дронами типа "Шахед".

В Измаиле Одесской области звучали взрывы из-за работы ПВО.

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