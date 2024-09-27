Россияне за сутки потеряли на фронте 1370 солдат и 58 артсистем, - ВСУ
Фото: захватчики за сутки потеряли на фронте рекордное число БпЛА (Getty Images)
За последние сутки с 26 на 27 сентября, россияне потеряли на фронте 1370 солдат, почти 50 ББМ и более 20 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 649 170 (+1370) человек ликвидировано;
- танков - 8846 (+21) ед;
- боевых бронированных машин - 17 396 (+48) ед;
- артиллерийских систем - 18 678 (+58) ед;
- РСЗО - 1199 ед;
- средства ПВО - 961 (+2) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16 031 (+85) ед;
- крылатых ракет - 2608 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 25 411 (+58) ед;
- специальной техники - 3192 (+2) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы
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