Россияне за сутки потеряли на фронте 1370 солдат и 58 артсистем, - ВСУ

Фото: захватчики за сутки потеряли на фронте рекордное число БпЛА (Getty Images)

За последние сутки с 26 на 27 сентября, россияне потеряли на фронте 1370 солдат, почти 50 ББМ и более 20 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.