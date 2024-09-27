ВСУ сохраняют позиции в Угледаре и Константиновке, РФ давит на ряде направлений: карты ISW

Силы обороны Украины сохраняют позиции в Угледаре и Константиновке. Между тем, фиксируется продвижение российских захватчиков возле Часового Яра и Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 27 сентября отчет американского Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

26 сентября украинские войска продолжили штурмовые действия в Глушковском районе Курской области, но подтвержденного продвижения не было.

Российские источники и Минобороны РФ рассказывали, что путинские войска отразили украинские штурмы к югу от н.п. Глушково в районе Нового Пути, Веселого и Медвежьего.

Также в Минобороны РФ утверждали, что российские войска атаковали около Нового Пути.

25 сентября российский "военкор" заявлял, что войска РФ якобы отразили украинскую механизированную атаку в направлении Веселого (южнее Глушково).

26 сентября ВСУ продолжили штурм в районной "украинского плацдарма" в Курской области, но продвижение не зафиксировано.

26 сентября в Минобороны РФ заявили, что российские войска отразили украинский штурм в направлении Обуховки (южнее Коренево). А российский блоггер утверждал, что ВСУ атаковали российские позиции в окрестностях Любимовки (юго-восточнее Коренево) 25 сентября.

26 сентября войска РФ продолжили штурмы в "украинском плацдарме" в Курской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Российские источники и Минобороны РФ заявляли, что 25 и 26 сентября российские войска совершили штурм юго-восточнее Коренево в районах Любимовки, Дарино и Николаево-Дарьино и к югу от Суджи в районе Плехово.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска 25 сентября нанесли 15 авиаударов 26 планирующими бомбами по неустановленным целям в Курской области.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Сообщается, что российские захватчики недавно немного продвинулись в Харьковской области, но 26 сентября не было подтвержденных изменений линии фронта там.

25 сентября российский военкор заявил, что войска РФ продвинулись примерно на 500 метров к югу от Глубокого вдоль водохранилища, хотя в ISW не нашли подтверждения.

Российские оккупанты продолжали наступление в районе Липцев и Глубокого, Волчанска и Тихого.

Российский блогер опубликовал кадры, на которых якобы показано, как войска РФ обстреливают мост через реку Волчью по улице Соборной в Волчанске, и утверждал, что украинская пехота больше не может использовать мост для перехода через реку.

Операция №2 - Луганская область

25 и 26 сентября российские оккупанты продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но никаких подтвержденных изменений линии фронта не было.

25 сентября российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ будто бы продвинулись на глубину 450 метров в северной части Макеевки и захватили большую часть Невского, но в ISW не нашли подтверждения.

Другой российский источник утверждал 26 сентября, что путинские войска продвинулись севернее Песчаного, и якобы отбросили ВСУ с позиций в направлении Кругляковки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали в районе Синьковки, вблизи Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Стельмаховки, Кругляковки, Лозовой, Новосадового, Грековки, Невского, Новолюбовки, Торского, Заречного и в направлении Ямполя 25 и 26 сентября.

Операция №3 - Донецкая область

26 сентября российские захватчики на Северском направлении продолжали наступательные действия в районе Белогоровки, Верхнекаменного и Спорного, но никаких подтвержденных изменений линии фронта не было.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись севернее Часового Яра. Геолокационные кадры, опубликованные 26 сентября, показывают, что оккупанты продвинулись в западной части Калиновки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ также продвинулись к югу от Часового Яра в направлении Ступочек, но в ISW не нашли подтверждения.

25 и 26 сентября российские захватчики продолжали наступать около Миньковки и Григорьевки, у самого Часового Яра, возле Клищиевки и вблизи Белой Горы.

26 сентября войска РФ продолжили наступление в районе Торецка, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска незначительно продвинулись в центре Торецка, но в ISW не нашли подтверждения.

25 и 26 сентября российские захватчики продолжали штурм около самого Торецка, в районе Нелиповки, Леонидовки и в направлении Щербиновки.

Войска РФ недавно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры от 24, 25 и 26 сентября показывают, что оккупанты продвинулись в восточную часть Николаевки, к северу и северо-востоку от Николаевки и в северную часть Горняка.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ также продвигались вдоль железнодорожной линии севернее Цукуриного, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

В Минобороны РФ заявляли о захвате Украинска 26 сентября, хотя эксперты ISW оценивают, что этот населенный пункт был оккупирован, вероятно, еще по состоянию на 17 сентября, говорится в отчете.

25 и 26 сентября российские захватчики наступали в районах Зеленого Поля, Новоторецка, Гродовки, Николаевки, Крутого Яра, в районе Новогродовки, Лисовки, Селидово, Мариновки, Цукуриного, Горняка и Желанное Второе.

26 сентября российские оккупанты продолжали наступательные действия к западу от Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не біло. 25 и 26 сентября войска РФ штурмовали вблизи Георгиевки и Максимиляновки.

Российские "военкоры" повторили свои заявления о том, что войска РФ будто бы захватили Острое, хотя в ISW еще не получили подтверждения.

Силы обороны Украины сохраняют позиции в Угледаре и Константиновке. Украинская бригада, которая обороняет Угледар, сообщила, что ВСУ сохраняют позиции в этом населенном пункте в ответ на недавние западные сообщения о противоположном.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продвинулись по меньшей мере на 200 метров в восточной части Угледара, и примерно на 5 кв. км к северу от Пречистовки и к югу от Водяного. Однако в ISW не нашли подтверждения.

Российские "военкоры" рассказывали, что войска РФ имеют огневой контроль над всеми ведущими к Угледару дорогами, и эксперты ISW также не нашли подтверждения этих утверждений.

Спикер украинской бригады, которая держит оборону возле Константиновки, сообщил, что ВСУ также удерживают оборонные позиции вблизи этого поселка и обороняются от продолжающихся в этом районе российских механизированных штурмов.

Российский блогер утверждал, что путинские войска также продвинулись в районе 1,1 км в глубину и 3 км в ширину в направлении Екатериновки (к западу от Константиновки), но в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

25 и 26 сентября войска РФ также вели штурмовые действия возле Константиновки и в направлении Богоявления (к северу от Угледара).

Российский блогер утверждал, что 26 сентября путинские войска продвинулись севернее Старомайорского во время продолжения штурмов в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

26 сентября представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Владислав Волошин заявил, что ситуация в районе админграницы Донецко-Запорожской области может обостриться из-за того, что украинская разведка заметила, как оккупанты собирают штурмовые группы вблизи Приютного и получают 25 единиц легкой техники и багги с резервной базы.

По словам Волошина, такие действия свидетельствуют о том, что РФ готовится к возобновлению штурма в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

"Южная ось"

25 и 26 сентября продолжались позиционные бои на западе Запорожской области в районе Работино и Новоандреевки, но изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что российские подразделения наступали к северу от Нестерянки (к северо-западу от Работино).

Российский блогер рассказывал, что крупные прифронтовые оборонные районы ВСУ в Запорожской области - Орехов и Гуляйполе - почти полностью беззащитны перед ударами российских планирующих бомб, и что авиация РФ может легко бить планирующими бомбами вплоть до города Запорожья.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 сентября, показывают, что ВСУ нанесли удары по российскому командному пункту и жилым помещениям в Новогродовке (к северо-западу от Токмака).

24 и 25 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты несколько раз атаковали на Днепровском направлении, вероятно, в районе левого берега Херсонской области и островов в дельте реки Днепр, говорится в отчете экспертов ISW.

26 сентября спикер ВМС ВСУ капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что войска РФ продолжают строительство "загадочного" сооружения возле Крымского моста.

Плетенчук предположил, что сооружение может быть как гидротехническим, так и заградительным, а назначение будет понятно после его завершения.

Также Плетенчук добавил, что россияне вряд ли завершат это строительство к началу штормового сезона, что усложняет любое строительство.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 26 сентября информировали, что с начала суток на фронте произошло 181 боевое столкновение.

Также в военном командовании рассказали, что на Покровском направлении до сих пор фиксируется самая "горячая" ситуация, вместе с тем российские захватчики также ведут активные действия на Кураховском направлении.

Ранее РБК-Украина писало в отдельном материале о том, как изменился фронт и чего ждать осенью.