За сутки 187 боев, больше всего на Кураховском и Покровском направлении - Генштаб
За прошедшие сутки, 26 сентября, на фронте состоялось 187 боев. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении состоялось три боестолкновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанска.
На Купянском направлении шло 20 боев. Силы обороны отбили штурмовые действия врага неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз у Грековки, Невского, Новосадового и Торского.
На Северском направлении состоялось четыре боя в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили 10 штурмовых действий неподалеку Миньковки, Григорьевки и Белой Горы.
На Торецком направлении шло 18 боев, в частности, у Торецка, Щербиновки и Леонидовки.
На Покровском направлении отбито 42 атаки. Наибольшая концентрация атак была у Селидово и Мариновки.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки и не только.
На Времовском направлении российские захватчики осуществили пять наступательных действий возле Водяного, Катериновки и Богоявленки.
На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Украинские защитники отбили штурмы противника неподалеку Роботино.
На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.
Потери России в войне
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1370 российских террористов. Также было уничтожено:
- 21 танк;
- 48 боевых бронированных машин;
- 58 и не только.
Недавно украинские бойцы взяли в плен в Курской области более десятка российских военных. После 5 дней ожесточенных боев оккупанты сами подняли белый флаг.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.