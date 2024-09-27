За сутки 187 боев, больше всего на Кураховском и Покровском направлении - Генштаб

За прошедшие сутки, 26 сентября, на фронте состоялось 187 боев. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли четыре удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника", - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось три боестолкновения вблизи Старицы, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении шло 20 боев. Силы обороны отбили штурмовые действия врага неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз у Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении состоялось четыре боя в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили 10 штурмовых действий неподалеку Миньковки, Григорьевки и Белой Горы.

На Торецком направлении шло 18 боев, в частности, у Торецка, Щербиновки и Леонидовки.

На Покровском направлении отбито 42 атаки. Наибольшая концентрация атак была у Селидово и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Цукурино, Желанного Второго, Георгиевки и не только.

На Времовском направлении российские захватчики осуществили пять наступательных действий возле Водяного, Катериновки и Богоявленки.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Украинские защитники отбили штурмы противника неподалеку Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

Потери России в войне

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1370 российских террористов. Также было уничтожено:

21 танк;

48 боевых бронированных машин;

58 и не только.

Недавно украинские бойцы взяли в плен в Курской области более десятка российских военных. После 5 дней ожесточенных боев оккупанты сами подняли белый флаг.