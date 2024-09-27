Ситуація на фронті залишається напруженою, від початку доби - понад 70 боїв, - Генштаб

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Від початку доби, 27 вересня, відбулося понад 70 бойових зіткнень. Найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Як розповіли у Генштабі, не припиняються систематичні підступні атаки артилерії та авіації ворога по прикордонню Сумської та Чернігівської областей.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території Росії постраждали райони населених пунктів, таких як Студенок, Велика Писарівка, Новомиколаївка, Ободи та Бояро-Лежачі.

Крім цього, ворог завдав ударів КАБами по районам населених пунктів, таких як Прогрес, Яструбщина, Комарівка, Студенок, Мелячиха, Біловоди, Ходине, Бунякине, загалом скинувши 14 авіаційних бомб.

Противник не забуває завдавати ударів і по своїй території, Так, за наявною інформацією, сьогодні ворог здійснив шість авіаційних ударів по Курській області, задіявши сім авіабомб.

Ситуація на напрямках

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти двічі намагалися здійснити штурм оборонних рубежів українського війська у районі Вовчанська, ЗСУ відбили атаки росіян.

На Куп’янському напрямку противник шість разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, чотири боєзіткнення ще триває. Ситуація контрольована.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Греківки, Макіївки, Невського та Новосадового. Чотири боєзіткнення завершилися, ще два тривають.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії за підтримки армійської авіації в напрямку позицій нашого війська поблизу Григорівки та Ступочки. Всі атаки окупантів були відбиті.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка, де Сили оборони відбили дві атаки, три боєзіткнення тривають досі. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванню піддаються райони Дружби, Берестка та Костянтинівки.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 15 атак противника, чотири атаки тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито 13 атак окупаційної армії, чотири атаки тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбили п’ять атак у бік Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки, ще три атаки тривають, спроби просунутися до успіхів противнику не принесли.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти здійснили по одній невдалій спробі атакувати наші підрозділи поблизу Новодарівки та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник двічі безуспішно намагався вибити українських воїнів з займаних позицій.