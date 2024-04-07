Ситуация на фронте сегодня 7 апреля
В Украине на фронте в течение суток произошли 57 боевых столкновений. Враг продолжает давить на двух направлениях в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Атаки россиян
В целом, враг нанес 10 ракетных и 88 авиационных ударов, осуществил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, задействовали для этого 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены.
За прошедшие сутки, авиационным ударам подверглись населенные пункты:
- Родионовка Сумской области;
- Казачья Лопань, Харьков, Липцы, Кутузовка, Огирцево, Купянск, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Боровая Харьковской области;
- Белогоровка Луганской области;
- Славянск, Верхнекаменское, Григорьевка, Бердичи, Калиново, Архангельское, Новоселовка Первая, Селидово, Новопокровское, Семеновка, Очеретино, Яснобродовка, Нетайлово, Скучное, Красногоровка, Угледар, Великая Новоселка, Времовка, Макаровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;
- Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.
Под артиллерийским огнем были более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 14 атак вблизи населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Спирное, Богдановка, Клищеевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; Роботино Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 6 безуспешных атак позиций наших войск.
Потери врага
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одному зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения вооружения и военной техники, 1 пункту управления БпЛА, 1 артиллерийской системе и 1 станции РЭБ противника.
Напомним, ночью 7 апреля российские военные запустили по Украине ударные беспилотники типа Shahed. В Харькове один из дронов попал в частный дом, возник пожар.
По данным ISW, Силы обороны достигли тактических успехов на двух направлениях, враг давит возле Часового Яра.
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