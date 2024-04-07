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Оккупанты запустили по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

Воскресенье 07 апреля 2024 00:02
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Оккупанты запустили по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога Фото: войска РФ запустили по Украине группы ударных дронов "Шахед" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты поздно вечером, 6 апреля, запустили по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Сигналы тревоги сначала зазвучали в Херсонской и Запорожской областях. После этого тревога была объявлена и в других регионах - на юге страны и на востоке.

Военные предупредили о фиксации вражеских "Шахедов".

"Несколько групп БПЛА в Херсонской области, курс северо-западный", - говорилось в объявлении ПС в 23:50.

Жителей областей, где объявлена тревога, призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".

Позже вражеские дроны-камикадзе были отмечены на территории Харьковской области.

Также в командовании ВС заявили, что несколько групп дронов-камикадзе россиян летят в Херсонской области в северном/северо-западном направлении.

Жителей Кривого Рога просят оставаться в укрытиях.

Оккупанты запустили по Украине несколько групп &quot;Шахедов&quot;: где объявлена тревога

Атаки дронами "Шахед" по Украине

Напомним, российские оккупанты регулярно используют дроны иранского производства типа "Шахед" для воздушных ударов по территории Украины.

Так, например, вечером 5 апреля захватчики запустили "Шахеды" по Украине во время очередной атаки. Воздушная тревога была объявлена в нескольких областях. После полуночи в Харькове раздались взрывы - там были зафиксированы попадания возле жилой застройки. Также оккупанты попали по магазину в Дергачевской общине Харьковской области. В Шевченковском районе Харькова погибли шесть человек, еще 10 получили ранения.

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