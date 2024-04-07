ВСУ добились тактических успехов на двух направлениях, враг давит возле Часова Яра: карты ISW

Украинские защитники добились определенных тактических успехов на Купянском и Лиманском направлениях. Российские оккупанты продолжают попытки продвинуться в направлении города Часов Яр и к западу от Авдеевки, в частности в районе населенного пункта Бердичи.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ).

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Сообщается, что ВСУ добились некоторых тактических успехов на Купянском и Лиманском направлениях во время продолжения позиционных боев вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная 6 апреля.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны добились неопределенных тактических успехов в Купянском и Лиманском направлениях. Как сообщили в Генштабе ВСУ, военные отразили российские атаки вблизи Тернов (к западу от Кременной) и Белогоровки (южнее Кременной), хотя российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы наступают на окраине Тернов и возле мелового карьера в Белогоровке.

Операция №2 - Донецкая область

6 апреля войска РФ продолжали продвигаться к западу от Бахмута в направлении н.п. Часов Яр, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ, главным образом подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ), продолжали атаки на северо-восток и юго-восток от Часова Яра и якобы захватили позиции в лесных массивах вдоль железной дороги на востоке и в заповеднике Ступки-Голубовские 2 на юго-востоке. Блогеры также рассказывали, что войска РФ якобы нанесли тяжелые артиллерийские, ракетные и авиационные удары по позициям ВСУ в и вокруг Часова Яра. "Военкор" также утверждал, что части бригады оккупантов будто бы оттеснили часть украинских сил из Богдановки (к северо-западу от Бахмута) в сторону Часова Яра и Калиновки (между Богдановкой и Часовым Яром).

Другой российский блоггер утверждал, что уязвимое материально-техническое обеспечение, вероятно, усложнит усилия России продвинуться к Часову Яру, и что оккупантам необходимо определить приоритетность дополнительных мер по защите от ударов украинских беспилотников и стабилизации своих линий снабжения, чтобы поспешить нажать на Богдановку между Бахмутом и Часовым Яром).

Также продолжались позиционные бои к северо-востоку, юго-западу и югу от Бахмута. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы незначительно продвинулись вблизи Веселого (к северо-востоку от Бахмута близ Северского) 6 апреля, но аналитики ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута в районе Спорного, Раздолевки, Выемки; юго-западнее Бахмута около Клещиевки, Андреевки, Зеленополья; и к югу от Бахмута вблизи Нью-Йорка.

Войска РФ продолжали продвигаться к западу от Авдеевки на фоне продолжающихся атак 6 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 6 апреля, показывают, что захватчики продвинулись юго-западнее Уманского (к западу от Авдеевки) во время вероятного механизированного штурма силами роты и в центр Первомайского (юго-западнее Авдеевки). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 6 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись дальше в северную часть н.п. Бердичи (к северо-западу от Авдеевки), но, вероятно, не продвинулись за прошедшие сутки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в н.п. Бердичи и севернее, а также в южную и центральную Семеновку (к западу от Авдеевки). Блогеры также рассказывали, что войска РФ вроде бы зачищают леса между н.п. Тоненькое (к западу от Авдеевки) и Водяное (юго-западнее Авдеевки), однако аналитики ISW не могут подтвердить эти российские заявления.

Другой российский "военкор" утверждал, что войска РФ пытаются оттеснить ВСУ из Первомайского и продвинуться в направлении Уманского (оба юго-западнее Авдеевки). 6 апреля российские блоггеры опубликовали кадры, на которых оккупанты наносят авиаудары по мосту через реку Дурную близ Уманского.

Также продолжались бои северо-западнее Авдеевки около Новокалинового; к западу от Авдеевки возле Орловки, Невельского, Яснобродовки; и юго-западнее Авдеевки у Нетайлового.

В пресс-службе российской части ВДВ 6 апреля сообщили, что войска РФ все еще ведут значительное количество пехотных ударов и используют боевые машины для переброски пехоты на фронт. Действовавший на Авдеевском направлении украинский военнослужащий отметил, что войска РФ пытаются отрезать и захватить населенные пункты на флангах Авдеевки, но сейчас оккупанты атакуют крепкие рубежи обороны ВСУ.

Войска РФ недавно продвинулись юго-западнее Донецка на фоне продолжающихся боев в этом районе 6 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 6 апреля, показывают, что оккупанты продвинулись на северную окраину Новомихайловки (юго-западнее Донецка) и дальше на запад в центр Новомихайловки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ также продвинулись в поле юго-восточнее Новомихайловки, но эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этого утверждения.

Позиционные бои также продолжались западнее Донецка около Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка около Константиновки.

Позиционные бои продолжались 6 апреля в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки).

"Южная ось"

6 апреля продолжались позиционные бои вблизи Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работино) на западе Запорожской области.

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский описал российские штурмы вблизи Работино и Вербового как локализованные наступательные операции, направленные на возвращение ранее утраченных территорий.

Российский военкор рассказывал, что российские и украинские войска активно используют беспилотники в районе Работино.

6 апреля продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, вероятно, в районе Крынок. Российские "военкоры" утверждали, что 5 и 6 апреля войска РФ якобы уничтожили несколько украинских групп, пытавшихся переправиться через Днепр в районе Крынок.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 6 апреля сообщали, что в течение последних суток на линии фронта было зафиксировано 50 боевых столкновений.

Также отмечалось, что наибольшее количество вражеских атак было зафиксировано на Новопавловском направлении, где оккупанты 16 раз попытались прорвать оборону украинских защитников.

Также вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что украинские войска имеют определенный тактический успех на Купянском и Лиманском направлениях. На других участках фронта ситуация напряженная, идут тяжелые бои.