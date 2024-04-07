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В Харькове "Шахед" россиян попал в дом, произошел пожар

Харьков, Воскресенье 07 апреля 2024 01:26
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В Харькове "Шахед" россиян попал в дом, произошел пожар Фото: в Харькове из-за атаки "Шахедов" было попадание в дом и произошел пожар (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове один из российских ударных дронов типа "Шахед" во время ночной атаки по городу попал в частный дом, произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.

Он отметил, что сейчас в Харькове продолжаются работы противовоздушной обороны по отражению вражеской атаки.

"Харьков сейчас отбивается от нашествия вражеских дронов. Но один из беспилотников попал в частный дом. Пожар", - рассказал мэр.

Он добавил, что по состоянию на данный момент данные о возможных пострадавших уточняются

"Информация о пострадавших в настоящее время уточняется", - говорится в заявлении Терехова.

Атака "Шахедов" по Харькову

Напомним, что в ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Харьковской области. Позже стало известно о взрывах в Харькове. Жителей города просят оставаться в укрытиях до отбоя тревоги, так как вражеская воздушная атака продолжается.

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Харьков Пожар Война в Украине Атака дронов
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