Российские войска давят вблизи Авдеевки и Донецка: карты ISW

Украинские военные успешно отбили три разведывательно-диверсионные группы России на границе между Украиной и Россией вблизи Старой Гуты и Брусского в Сумской области. Позиционные бои продолжались вокруг Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Российские источники также сообщили, что захватили Мирное на западе Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

Украинские силы успешно отразили три разведывательно-диверсионные группы России на границе между Украиной и Россией вблизи Старой Гуты и Брусского в Сумской области.

"Непонятно, имели ли в виду украинские военные официальные российские разведывательно-диверсионные группы в том же районе 16 марта или дополнительные операции России 17 марта, которые имели место после первых сообщений", - отметили в ISW.

Также в этот день происходили позиционные бои на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, без подтвержденных изменений.

Позиционные бои продолжались:

северо-восточнее Купянска возле Синьковки;

к западу и к югу от Кременной, возле Белогоровки.

Около Белогоровки продолжают действовать подразделения чеченского отряда Ахмата "Аида", а вблизи Лисичанска действуют подразделения 346 бригады спецназа (ГРУ Генштаба РФ).

Операция №2 - Донецкая область

Согласно сообщению, 17 марта российские войска без успеха проводили наступление на северском направлении (к северо-востоку от Бахмута). Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российский штурм возле Роздоловки (юго-западнее Северского). Кроме того, подразделения 6-й мотострелковой бригады (2-й армейский корпус "ЛНР") продолжают действовать близ Спирного (юго-восточнее Северского).

В тот же день шли позиционные бои вокруг Бахмута, без изменений на линии фронта. Позиционные бои продолжались в нескольких направлениях:

северо-западнее Бахмута возле Богдановки;

к западу от Бахмута у Ивановского;

восточнее Времен Яра;

юго-западнее Бахмута вблизи Клещиевки, Шумов и Южного.

Сообщается также, что подразделения российской 6-й мотострелковой дивизии (3-го АК) продолжают действовать на Бахмутском направлении; а вблизи Клещиевки – подразделения русского 78-го мотострелкового полка специального назначения "Сивер-Ахмат".

Российские войска продвинулись северо-западнее и западнее Авдеевки, на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 17 марта. Геолокационные снимки, опубликованные 16 марта, свидетельствуют о том, что российские силы недавно продвинулись северо-западнее Тоненького (к западу от Авдеевки). На кадрах, опубликованных 16 марта, указано, что российские войска продвинулись к центральной части Орловки (к северо-западу от Авдеевки).

Позиционные бои продолжались по разным направлениям:

к северо-востоку от Авдеевки у Александрополя;

северо-западнее Авдеевки возле Новобахмутовки, Бердичев и Орловки;

к западу от Авдеевки у Тоненького;

юго-западнее Авдеевки у Первомайского и Невельского.

В последнее время российские и украинские войска активно продвигались на линию фронта в Донецке во время позиционных боев, продолжавшихся 17 марта. Геолокационные снимки, опубликованные 14 марта, показали, как части российской 39-й мотострелковой бригады (68-й АК, Тихоокеанский флот) наносили удары по украинским позициям к югу от Новомихайловки (юго-западнее города Донецк), что свидетельствует о продвижении украинских сил в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 17 марта, указывают на то, что российские войска незначительно продвинулись к северо-востоку от Марьинки (непосредственно к западу от города Донецк). Позиционные бои продолжались западнее Донецка вблизи Красногоровки и Георгиевки, а также юго-западнее города близ Новомихайловки и Победы.

Сообщается, что подразделения российской 305-й артиллерийской бригады (5-я общевойсковая армия (ОСА) Восточного военного округа (СВО)) действуют вблизи Новомихайловки.

"Южная ось"

Сообщается, что 17 марта поступила информация о том, что российские войска захватили Мирное (расположенное северо-восточнее Роботиного) во время активных позиционных боев на западе Запорожской области. В министерстве обороны России сообщали, что подразделения российской 35-й общевойсковой армии (Восточный военный округ [EMD]) успешно захватили Мирное, вытеснив украинские войска из этого населенного пункта.

Позиционные бои продолжались вблизи Роботиного и северо-западнее Вербового. Отмечено также, что в Запорожском направлении действуют подразделения российского батальона БАРС-3 "Родина" (боевой армейский резерв).

Также в воскресенье, 17 марта, продолжались позиционные бои действия на восточном (левом) берегу Херсонской области, в частности у поселка Крынки и в районе Антоновского моста.