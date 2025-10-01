Ситуация нестабильная: МАГАТЭ подтвердило опасность блэкаута на ЗАЭС

"Крупнейшая атомная электростанция Европы уже более недели остается без внешнего питания, что является самым длительным таким событием за более чем три с половиной года войны. Я постоянно контактирую с обеими сторонами, чтобы обеспечить быстрое повторное подключение станции к электросети", - отметил Гросси.

По информации МАГАТЭ, последнее отключение электроэнергии за пределами объекта произошло в 16:56 23 сентября.

Тогда единственная оставшаяся линия электропередач была повреждена в результате военных действий, после чего автоматически заработали аварийные дизель-генераторы, чтобы обеспечить энергией, необходимой для систем безопасности объекта, а также для охлаждения шести реакторов и отработанного топлива.

Гросси подчеркнул, что такая ситуация является нестабильной с точки зрения ядерной безопасности, ведь в случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

"Хотя станция сейчас справляется благодаря своим аварийным дизель-генераторам и нет непосредственной опасности, пока они продолжают работать, это явно неустойчивая ситуация с точки зрения ядерной безопасности. Ни одна из сторон не выиграет от ядерной аварии", - отметил глава МАГАТЭ.

В то же время, по его словам, ЗАЭС сообщила команду МАГАТЭ, что на объекте все еще есть запасы топлива, рассчитанные на примерно 10 дней работы, а регулярные внешние поставки будут поддерживать этот уровень.

"В последние дни члены команды МАГАТЭ на объекте имели возможность наблюдать за работающими электрогенераторами и подтвердить, что спринклерные бассейны, которые обеспечивают охлаждающей водой реакторные блоки и отработанное топливо, остаются полными", - сообщили в агентстве.