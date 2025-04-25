"Ситуация очень хрупкая". Трамп высказался о мирных переговорах на фоне визита Виткоффа в РФ

По словам Трампа, американская делегация отправится в Рим на похороны Папы Франциска. Во время визита запланированы встречи с рядом иностранных лидеров.

"Мы едем в Рим, где будем присутствовать на похоронах Папы Франциска... мы собираемся встретиться со многими иностранными лидерами", - заявил Трамп,

Американский лидер заверил, что иностранные лидеры сами выразили желание с ним встретиться.

"Торговые соглашения идут очень хорошо", - добавил он.

Переговоры Украины и России

Трамп отметил, что переговоры о мире между Россией и Украиной продвигаются вперед.

"Я думаю, что Россия и Украина, думаю, они продвигаются вперед, мы надеемся. Очень хрупкая ситуация", - подчеркнул он.