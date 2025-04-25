"Ситуація дуже крихка". Трамп висловився про мирні переговори на тлі візиту Віткоффа в РФ

За словами Трампа, американська делегація вирушить до Риму на похорон Папи Франциска. Під час візиту заплановані зустрічі з низкою іноземних лідерів.

"Ми їдемо до Риму, де будемо присутні на похороні Папи Франциска... ми збираємося зустрітися з багатьма іноземними лідерами", - заявив Трамп,

Американський лідер запевнив, що іноземні лідери самі висловили бажання з ним зустрітись.

"Торгівельні угоди йдуть дуже добре", - додав він.

Переговори України та Росії

Трамп зазначив, що переговори про мир між Росією та Україною просуваються вперед.

"Я думаю, що Росія та Україна, думаю, вони просуваються вперед, ми сподіваємося. Дуже крихка ситуація", - наголосив він.