Ситуація на Донбасі погіршилася, проте приготувань до наступу немає, - Наєв

Обстановка на Донбасі погіршилася. Однак ЗСУ не спостерігають підготовки бойовиків до наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" .

Він зазначив, що ворог здійснює обстріли українських позицій із застосуванням ствольної артилерії, мінометів, снайперської зброї.

"Але накопичень (військ - ред.) або приготувань до наступальних дій поки не виявлені. Нашим військам віддано розпорядження про адекватну відповідь. Загострення пов'язується з політичними процесами", - заявив Наєв.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти і гості студії, серед яких Ірина Венедиктова, Дмитро Кулеба, Давид Арахамія, Ірина Геращенко та інші, обговорювали реакцію на матеріал CNN про операцію по "вагнеровцям" і те, чим загрожує Україні і її кордонам союз Путіна і Лукашенка.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 10 вересня 2021

Нагадаємо, у минулому випуску політичного ток-шоу віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина прокоментувала залучення США до вирішення питання Донбасу.



Крім того, Володимир Гройсман грубо розкритикував Юрія Вітренка за ціну газу для українців.



Також у ефірі Савік Шустер розповів, чим президент Білорусі Олександр Лукашенко відрізняється від "Талібану".



У ефірі сталася й суперечка заступника міністра оборони України Ганни Маляр та колишнього міністра Юрія Бойка щодо американських грошей на українську оборону.



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