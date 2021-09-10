Ситуация на Донбассе ухудшилась, однако приготовлений к наступлению нет, - Наев
Обстановка на Донбассе ухудшилась. Однако ВСУ не наблюдают подготовки боевиков к наступлению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева в программе "Свобода слова Савика Шустера".
Он отметил, что враг осуществляет обстрелы украинских позиций с применением ствольной артиллерии, минометов, снайперского оружия.
"Но накоплений (войск - ред.) или приготовлений к наступательным действиям пока не обнаружены. Нашим войскам отдано распоряжение об адекватном ответе. Обострение связывается с политическими процессами", - заявил Наев.
В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты и гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Дмитрий Кулеба, Давид Арахамия, Ирина Геращенко и другие, обсуждали реакцию на материал CNN о сделке по "вагнеровцам" и то, чем грозит Украине и ее границам союз Путина и Лукашенко.
Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 10 сентября 2021
Напомним, в прошлом выпуске политического ток-шоу вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин прокомментировала привлечение США к решению вопроса Донбасса.
Кроме того, Владимир Гройсман грубо раскритиковал Юрия Витренко за цену газа для украинцев.
Также в эфире Савик Шустер рассказал, чем президент Беларуси Александр Лукашенко отличается от "Талибана".
В эфире произошел и спор заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и бывшего министра Юрия Бойко относительно американских денег на украинскую оборону.
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Напомним, что боевики совершили дистанционное минирование на Донбассе минами ПОМ-2. Их использование запрещено Минскими договоренностями.
Ранее сообщалось, что обострение ситуации на Донбассе может быть связно с визитом Зеленского в США. Такое предположение высказали в ВР.