Бойовики знову здійснили дистанційне мінування на Донбасі

Українська сторона СЦКК вчергове повідомила про грубі порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Вони використали заборонене Мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС .

Так, бойовики під час обстрілу з напрямку окупованого населеного пункту Молодіжне в напрямку населеного пункту Кримське здійснили дистанційне мінування позицій Збройних сил за допомогою РПГ із застосуванням ПОМ-2 (10 мін).

Українською стороною СЦКК було проведено верифікацію мінування та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ.

"Дії окупантів несуть пряму загрозу життю військовослужбовців Збройних Сил України та протирічать Мінським домовленостям", - наголосили в ООС.