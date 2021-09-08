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У СН пов'язують загострення на Донбасі з візитом Зеленського в США

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Середа 08 вересня 2021 09:04
У СН пов'язують загострення на Донбасі з візитом Зеленського в США Фото: нардеп Олександр Завитневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Олександр Завитневич ("Слуга народу") пов'язує напруженість на Донбасі, зокрема, обстріл Авдіївки, що стався наприкінці серпня, з візитом президента Володимира Зеленського в США.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зона турбулентності. Які загрози чекають Україну цієї осені".

"Росія завжди застосовує цей метод тиску і впливу перед якимись важливими для нас подіями, наприклад, Днем незалежності або візитом в США", – сказав він у бесіді з РБК-Україна.

При цьому депутат запевняє, що ЗСУ дають гідну відсіч противнику. Командирам підрозділів, підкреслює Завитневич, не треба запитувати дозвіл на вогонь у відповідь у вищих інстанцій, вони самі мають право приймати подібне рішення.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці загострення ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил напередодні візиту Володимира Зеленського до США.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Слуга народа
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