Бойовики з початку доби 13 раз порушили перемир'я

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових не зафіксовано

На Донбасі протягом поточної доби, 23 лютого, озброєні формування Російської Федерації 13 раз порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що противник обстріляв позиції ООС із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Один обстріл був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу Талаківки - з безпілотного літального апарату ворог скинув по наших позиціях гранатометний постріл.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 12 обстрілів по наших позиціях, а саме:

поруч з Травневим - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Кримського - з міномета калібру 120 мм ворог випустив п'ять мін, чотири постріли з станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

двічі неподалік Орехово - з 120-мм міномета - 29 мін;

два рази в районі Новоалександрівки - зі ствольної артилерії калібру 122 мм - 10 снарядів і 8 мін зі 120-мм міномета;

поруч з населеним пунктом Хутір Вільний - з міномета калібру 82 мм - шість мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу Золотого-4 - з 82-мм мінометів противник випустив 15 мін;

неподалік Попасної - з мінометів калібру 82 мм - 14 мін;

в районі Новозванівки - з 82-мм міномета і великокаліберного кулемета;

два рази поруч з Луганським - з міномета калібру 120 мм - 2 міни та 9 мін з 82-мм мінометів, а також противник вів вогонь з озброєння БМП-2 і гранатометів різних систем.

У штабі повідомили, що сьогодні, 23 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.



Як писало РБК-Україна раніше, 22 лютого бойовики здійснили невдалу спробу прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи озброєних формувань РФ.