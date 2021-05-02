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Російські окупанти продовжують мінувати поля і дороги на Донбасі

Новость на русском → Україна, Неділя 02 травня 2021 19:15
Російські окупанти продовжують мінувати поля і дороги на Донбасі Фото: окупанти встановлюють міни на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Олександр Білоус

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. Окупанти продовжують мінувати поля і дороги на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Вперше, 28 квітня, БПЛА СММ середнього радіусу дії виявив близько 1350 протитанкових мін у двох полях біля Верхньошироківського, неподалік Донецька. Трохи далі від того ж населеного пункту виявлено ще 130 протитанкових мін та 4 міни були виявлені на блокпосту біля населеного пункту Хрещатицьке.

Крім того, 29 квітня, у полі за 1,5 км від Сигнального, що поблизу Донецька, БПЛА Місії уперше зафіксував близько 600 мін, які належать збройним формуванням. Ще 98 протитанкових мін, встановлених нещодавно, БПЛА ОБСЄ виявив неподалік населеного пункту Олександрівка.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував те, що Тристороння контактна група не змогла домовитися про "великоднє перемир'я" на Донбасі. Він сподівається, що Росія з повагою ставиться до цього свята.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України. На Великдень, 2 травня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

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