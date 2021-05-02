Москва видала жителям ОРДЛО півмільйона російських паспортів
Російське громадянство за два останні роки отримали майже 530 тис. жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Паспорти видаються в спрощеному порядку.
Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на відповідь прес-центру МВС Росії.
"Громадянство РФ набуло понад 527 тис. осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", - йдеться в повідомленні.
За даними МВС, майже 2 тис.жителів ОРДЛО в придбанні російського громадянства відмовили.
У МВС зазначили, що робота з прийому жителів ОРДЛО в громадянство РФ триває.
Президент РФ Володимир Путін 24 Квітня 2019 року підписав указ, що дозволяє жителям окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей отримати російське громадянство в спрощеному порядку.
Зазначимо, за даними Кабміну України, щонайменше 400 тисяч жителів окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дорікнув міжнародних партнерів у недостатньо жорсткій реакції на російську паспортизацію на окупованому Донбасі.