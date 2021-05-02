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Москва видала жителям ОРДЛО півмільйона російських паспортів

Новость на русском → Неділя 02 травня 2021 20:46
Москва видала жителям ОРДЛО півмільйона російських паспортів Фото: півмільйона жителів ОРДЛО отримали російські паспорти (МВС.РФ)
Автор: Олександр Білоус

Російське громадянство за два останні роки отримали майже 530 тис. жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Паспорти видаються в спрощеному порядку.

Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на відповідь прес-центру МВС Росії.

"Громадянство РФ набуло понад 527 тис. осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України", - йдеться в повідомленні.

За даними МВС, майже 2 тис.жителів ОРДЛО в придбанні російського громадянства відмовили.

У МВС зазначили, що робота з прийому жителів ОРДЛО в громадянство РФ триває.

Президент РФ Володимир Путін 24 Квітня 2019 року підписав указ, що дозволяє жителям окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей отримати російське громадянство в спрощеному порядку.

Зазначимо, за даними Кабміну України, щонайменше 400 тисяч жителів окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дорікнув міжнародних партнерів у недостатньо жорсткій реакції на російську паспортизацію на окупованому Донбасі.

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